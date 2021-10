Informazioni sulla prevenzione del tumore al seno nelle farmacia di Aosta e Gignod

AOSTA – Nel mese della prevenzione del tumore al seno promosso dalla campagna “Nastro rosa” della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, questa mattina è stato consegnato il materiale informativo della Lilt Valle d’Aosta all’Aps spa, la municipalizzata del Comune di Aosta che gestisce le quattro farmacie pubbliche di Aosta e quella di Gignod. L’Aps e la Lilt “collaborano per svolgere azioni di informazione a scopo preventivo. Ricordando che ogni anno, in Italia, oltre 53.000 donne si ammalano di tumore al seno”.

Le farmaciste e i farmacisti dell’Aps, indossando il classico fiocco rosa sopra i loro camici, distribuiranno volantini informativi sul delicato tema per evidenziare l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per una diagnosi precoce e favorire la diffusione della cultura della prevenzione. Il materiale è stato consegnato dal sindaco di Aosta, Gianni Nuti, dalla vicesindaca Josette Borre, dalla sindaca di Gignod, Gabriella Farcoz, dal presidente della Lilt VdA, Salvatore Luberto, e dal presidente dell’Aps, Matteo Fratini.