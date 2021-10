Scontri a Roma, Lamorgese cita la forza ondulatoria e i social si scatenano

ROMA – Continua a fare discutere l’informativa alla Camera della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sugli scontri di piazza delle ultime settimane. Non bastassero cori, urla e richieste di dimissioni da parte dei deputati di Fratelli d’Italia, la titolare del Viminale è diventata protagonista anche sui social network. In particolare, in un passaggio dell’informativa, la ministra, che nell’Aula di Montecitorio ha ribadito che non c’è stata alcuna collaborazione tra le forze di polizia e i manifestanti più facinorosi che hanno poi assaltato la sede della Cgil, ha parlato dell’agente in borghese che in un video viene ripreso mentre insieme ad alcuni manifestanti scuote un mezzo della Polizia.

“L’operatore di polizia che in abiti civili compare in alcune immagini – ha detto Lamorgese – era presente all’azione di alcuni esagitati che intendevano provocare il ribaltamento di un furgone della Polizia. In realtà, quell’operatore stava verificando anche la forza ondulatoria caricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso”. Una spiegazione che in Aula è stata accolta rumorosamente dagli esponenti di FdI e che spopola anche su Twitter, dove si è scatenata l’ironia degli utenti.

L’hashtag #forzaondulatoria è diventato trending topic, con i riferimenti più disparati: la pagina satirica ‘Le frasi di Osho’ scomoda ad esempio il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

Non mancano poi le citazioni cinematografiche: tra quelle che vanno più per la maggiore, la saga di Star Wars. Il maestro Yoda, nella rivisitazione social, aggiunge l’aggettivo “ondulatoria” alla celeberrima formula: “Che la forza sia con te”.

A proposito di saghe, qualcuno richiama quella di Dragon Ball. L’eroe dell’anime giapponese Goku sfoggia una nuova arma segreta: non più l’onda energetica ma la forza ondulatoria.

Qualcuno ripesca addirittura la celebre pubblicità dei cioccolatini, in cui la protagonista dello spot, rivolgendosi all’autista Ambrogio, abbandona il languorino per chiedere informazioni sulla forza ondulatoria.

Dalla pubblicità degli anni Novanta alla strettissima attualità: un tifoso torna sulle polemiche per il gol che è costato la sconfitta al Milan contro il Porto in Champions League. Quello dell’attaccante dei portoghesi Taremi non sarebbe fallo, ma una “verifica della forza ondulatoria”, come quella del poliziotto a Roma.