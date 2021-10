‘Professione futuro’, gli ITS protagonisti della programmazione Rai

ROMA – L’Istituto tecnico ‘Gioeni-Trabia’, una delle scuole più antiche di Palermo, fondata nel 1789, è protagonista del nuovo appuntamento con ‘Professione futuro‘, il programma realizzato da Rai Cultura, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, in onda oggi alle 11 e, in replica, alle 15.30 e alle 19.30 su Rai Scuola, online su RaiPlay (sottotitolato per non udenti) e sul portale web di Rai Scuola.



Obiettivo puntato, in particolare, sull’indirizzo ‘Trasporti e logistica’, declinato in tutte le sue diramazioni. Le studentesse e gli studenti di una classe quinta, che segue la specializzazione nella nautica, spiegheranno come si acquisiscono le competenze nelle costruzioni e nel comando dei mezzi navali. Gli studenti dell’ambito aeronautico raccontano come si realizza un mezzo navale, come funziona la sua manutenzione e anche come si guida un mezzo aereo. Infine, un gruppo di studenti e i loro docenti, affrontano il tema della logistica, ovvero come si impara a realizzare e coordinare l’intero movimento delle merci. I ragazzi si soffermano sulle esperienze in laboratori scolastici e sui tirocini svolti nel porto di Palermo e presso l’aeroporto cittadino di Boccadifalco.



‘Professione futuro‘ è un programma che nasce con l’intento di far conoscere meglio e promuovere l’Istruzione tecnica, professionale e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) attraverso un racconto in 12 puntate. La nuova trasmissione, fortemente voluta dal ministero dell’Istruzione, mostra concretamente quali sono i momenti nei quali si struttura il percorso formativo: le competenze in ingresso, il curriculum, le figure di cui si compone il corpo docente, l’interazione con il mondo delle imprese, gli sbocchi occupazionali. Le puntate, in onda tutti i mercoledì alle 15.30 su Rai Scuola, sono centrate, in maniera equivalente, su Istituti tecnici, professionali e sugli ITS.