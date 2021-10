Afghanistan, Lavrov (Russia): “Riconosciamo gli sforzi dei talebani”

Di Francesco Mazzanti

ROMA – “Riconosciamo gli sforzi intrapresi dai talebani per stabilizzare la situazione politica e militare in Afghanistan”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante i negoziati internazionali con i talebani in corso a Mosca.

“C’è il rischio reale – ha aggiunto il ministro – che le attività dei terroristi e il traffico di droga sconfinino sui territori dei Paesi vicini”.

“I partecipanti dei negoziati di Mosca pubblicheranno un comunicato congiunto alla fine dell’incontro”, ha detto poi Lavrov. I negoziati sono previsti da un meccanismo istituito nel 2017 per affrontare la questione afghana e coinvolgono, oltre all’Afghanistan, altri dieci Paesi, tra cui Cina, Pakistan, Iran e India.