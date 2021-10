Miccichè e l’intesa con Renzi: “‘Forza Italia Viva’ non esiste. Almeno, non ora…”

PALERMO – “Ho fatto un’intesa con Renzi, ma solo qui in Sicilia. Credo che la politica sia fatta di rapporti umani e con Matteo non avevo nessun motivo per non ascoltarlo, ma ‘Forza Italia Viva’, come ho letto da alcune parti, non esiste. Almeno non ora”. Così il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, in una intervista a Il Mattino.

Miccichè parla dell’incontro avuto pochi giorni fa con l’ex premier a Firenze: “Abbiamo solo stabilito future collaborazioni per l’assemblea regionale. Italia viva in Sicilia ha numeri importanti, ho solo provato a portarli dalla nostra parte in vista delle elezioni comunali di Palermo e del prossimo anno. E Renzi ha assicurato che ci darà una mano”.

E sul riscontro della Lega al Sud: “La Lega qui non esiste, possono togliere la parola ‘Nord’ dal loro simbolo, qui resteranno sempre quelli di prima”.

Miccichè, che dice di non credere al grande centro, poi assicura: “Io resto di centrodestra, se poi dovessero esserci mutamenti di equilibrio nella coalizione, magari con Salvini che cede a Giorgetti, allora l’esperimento del Grande Sud potrebbe rinascere per un grande partito a trazione meridionalista”.