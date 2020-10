Lopalco nuovo assessore alla Sanità e al Welfare della Regione Puglia

BARI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato questo pomeriggio Pier Luigi Lopalco assessore alle Politiche della salute e al Welfare delega quest’ultima detenuta da Salvatore Ruggeri che si è dimesso. “Ringrazio Salvatore Ruggeri per il grande lavoro svolto in questi anni come assessore al Welfare – dichiara in una nota Emiliano – e per il suo contributo politico insostituibile alla vittoria elettorale. Resta al centro della coalizione della Puglia, per me un punto di riferimento politico e umano”. “L’entrata in giunta di Pier Luigi Lopalco – aggiunge – consentirà già prima della sua proclamazione in Consiglio regionale di vederlo, come annunciato, alla guida della Sanità pugliese. In questo momento di emergenza Covid immetterlo da subito nella pienezza delle funzioni riveste una grandissima importanza”.