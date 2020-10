Tg Lazio, edizione del 20 ottobre 2020

CORONAVIRUS, AL VIA PRENOTAZIONE ONLINE PER TAMPONI DRIVE-IN

E’ partita nel Lazio la sperimentazione del sistema di prenotazione online dei tamponi drive-in. Da oggi è possibile prenotare l’esame nelle aree del Santa Maria della Pietà, al Centro Carni di via Togliatti, all’Istituto Santa Lucia e all’ex presidio Forlanini. Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata. Intanto non si arresta il trend in crescita dei positivi al Covid nella Tuscia. Sono 108 i nuovi casi positivi, tra cui 12 frati del convento dei cappuccini di Viterbo e 13 operatori della casa di riposo San Francesco di Farnese, dove ieri si erano già registrati 25 contagi tra gli ospiti della struttura.

LAZIO, ALLEANZA MEDICI E FARMACISTI SU VACCINI ANTINFLUENZALI

Medici e farmacisti si mettono a disposizione della Regione Lazio per aumentare il numero di vaccini antinfluenzali da somministrare ai cittadini. Una legge, datata 1934, vieta conflitti di interesse tra medici, prescrittori, farmacisti e dispensatori, ma considerata la situazione di emergenza, l’Ordine dei Medici di Roma e quello dei Farmacisti della Capitale hanno deciso di fare squadra. “Vogliamo aiutare la Regione ad aumentare il numero di vaccinazioni- ha spiegato il presidente dell’Omceo Roma, Antonio Magi- perché mai come in questo momento sono indispensabili. Ovviamente sempre nel rispetto della legalita’”. Il presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Roma,, Emilio Croce, ha aggiunto: “Siamo disponibili a dare il vaccino gratuitamente”.

TRASPORTI, ‘+BUSXROMA’ A OSTIA: NUOVI MEZZI IN MUNICIPIO X

Arrivano anche nel X Municipio i nuovi bus della fornitura di 328 mezzi acquistati da Roma Capitale, ora in servizio anche nel quadrante Sud-Ovest della citta’. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato stamani a Ostia, le nuove vetture in esercizio nelle zone di Ostia Lido, Infernetto, Casal Palocco e Castel Fusano. Alcuni di questi mezzi saranno impiegati anche sulla nuova linea per l’aeroporto di Fiumicino, che dovrebbe partire da febbraio 2021. “Grazie agli investimenti fatti possiamo dare alla città un servizio di trasporto pubblico migliore- ha detto Raggi- Entro il 2021 saranno oltre 800 i bus nuovi, un bel risultato per tutti i cittadini”.

ROMA, UNINT CONSEGNA BORSA STUDIO IN MEMORIA WILLY DUARTE

L’Universita’ degli Studi Internazionali ha consegnato questa mattina a una studentessa di origine capoverdiane, la borsa di studio dedicata a Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso di botte a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre. La cerimonia si è svolta alla presenza della madre di Willy, dei sindaci di Paliano e Artena e del presidente dell’VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri. “Questa borsa di studio ha un significato grande per noi- ha detto la madre di Willy- Spero che la studentessa che ha preso la borsa saprà cogliere questo spirito di pace, non violenza e di non odiare nessuno. La violenza porta sempre al male”.