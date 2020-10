Bonaccini: “In Emilia-Romagna il coprifuoco non è necessario”

BOLOGNA – In questo momento in Emilia-Romagna “non c’è bisogno del coprifuoco”. Lo dice chiaro e tondo il governatore Stefano Bonaccini, questo pomeriggio in collegamento con SkyTg24.

“In questo momento non ce n’è bisogno- afferma- non vedo perchè dovrei mettere un coprifuoco nel momento in cui l’Emilia-Romagna ha un tasso percentuale di positivi al giorno che è tra i più bassi in Italia. Quando c’è stato bisogno di fare zone rosse e arancioni, le abbiamo fatte. Siamo stati i primi a chiudere bar e ristoranti e a impedire il jogging, ma non ci diventiamo a dover restringere le abitudini dei cittadini. Lo si fa se ce n’è bisogno, cercando di contenere al massimo in virus che è ancora in circolazione”. In poche parole, afferma Bonaccini, “stiamo facendo tutto il possibile pronti a eventuali restrizioni, non perchè sia uno slogan per prendere applausi, ma perchè serva davvero”.