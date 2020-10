FOTO | Bologna mette sotto i raggi ‘x’ un antico testo azteco

ORA STUDIOSI POSSONO CONTARE SU NUOVI TIPI DI INDAGINE

Nel 2006 fu realizzata una prima serie di analisi, la prima al mondo nel suo genere per un manoscritto precolombiano. In seguito i ricercatori coinvolti (Davide Domenici, Antonio Sgamellotti, Costanza Miliani) analizzarono gran parte dei manoscritti precolombiani oggi esistenti conservati a Madrid, Londra, Liverpool, Oxford e in Vaticano. Dopo 15 anni, grazie allo sviluppo tecnologico, gli studiosi hanno ora a disposizione nuove tecniche di indagine per scoprire i segreti di questo antico codice.

LEGGI ANCHE: Dinosauri, piante e orsi: il viaggio di Darwin rivive all’Alma mater

FOCUS SUI COLORI

“Verranno impiegate avanzate tecniche di imaging iperspettrale e fluorescenza– spiega Davide Domenici, docente dell’Università di Bologna che coordina l’iniziativa- per mappare la distribuzione dei materiali utilizzati, sia organici che inorganici, in tutte le pagine del codice. Questo ci permetterà di indagare con un dettaglio fino ad oggi impensabile le pratiche tecnologiche e pittoriche sviluppate dagli artisti precolombiani”. Per farlo sarà utilizzato uno scanner a raggi X, che permetterà di capire gli elementi chimici dei pigmenti usati e la loro distribuzione.

Il manoscritto sarà inoltre sottoposto a un metodo di analisi che permette di capire come la luce visibile viene assorbita, riflessa ed emessa. In questo modo sarà possibile, ad esempio, mappare l’impiego di coloranti organici come l’indaco, che veniva impiegato, insieme a specifiche argille, nella produzione del celebre Blu Maya. L’analisi sarà condotta attraverso una piattaforma chiamata ‘Molab’ realizzata da E-RIHS.it, il nodo italiano dell’infrastruttura di ricerca europea sull’Heritage Science, coinvolgendo anche studiosi dell’Università di Perugia e del Cnr. Lo studio è finanziato della Fondazione Carisbo.