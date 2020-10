Roma, Spadafora: “Raggi è la nostra candidata. A Calenda fa orrore il M5s? È reciproco”

ROMA – “Se stiamo tessendo qualche trama per un accordo su Roma? Noi intanto la nostra candidata ce l’abbiamo ed e’ Virginia Raggi. Ha ribadito in piu’ occasioni la volonta’ di ricandidarsi: se lei si candida il M5S sta con lei”. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, a ‘L’aria che tira’ su La7.

Il ministro ha quindi aggiunto: “Vediamo cosa succede nei prossimi mesi”. Interpellato sull’ipotesi che il nome di Raggi possa essere sacrificato in virtu’ di un accordo politico, ha chiarito: “Credo di no”.

“Carlo Calenda ha detto che a lui fa orrore il M5S? Ma anche al M5s fa orrore Calenda, e’ abbastanza reciproca come cosa”, conclude Spadafora.