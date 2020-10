FOTO | VIDEO | A Roma non solo cinghiali: alpaca, mucca e toro sulla ciclabile lungo il Tevere

ROMA – Un alpaca, una mucca e un toro. A passeggio sulla pista ciclabile di Roma lungo il Tevere. Quando pensi di averne viste tante, ecco la sorpresa in una calda e assolata mattinata d’ottobre nella capitale. Nel tratto di ciclabile che corre lungo il fiume sotto viale Marconi, ecco tre splendidi animali dal pelo lucido e in splendida forma, con campanaccio al collo. Probabilmente scappati da qualche ranch o fattoria in zona Marconi e San Paolo. Intanto gli animali brucano l’erba, circondati da tanti curiosi che li immortalano con gli smartphone.