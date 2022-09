Da Bologna Prodi lancia rush Pd: “Qui meglio che altrove”

BOLOGNA – C’è anche Romano Prodi all’evento elettorale del Pd di Bologna con le categorie economiche, presenti anche il sindaco Matteo Lepore e il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. “Sono venuto perché questo è un momento di particolare importanza”, ha esordito l’ex premier prendendo la parola per un saluto. “Qui c’è un establishment che sta portando avanti la regione e la città. Le cose qui vanno un po’ meglio della media mondiale ed è meglio che sia così”.

Prodi ha esaltato il valore dell “coesione sociale” e ha invitato ad “unire tutto attorno all’obiettivo comune”. In sala, in un hotel della periferia, ci sono rappresentanti del mondo delle imprese, cooperatori, sindacalisti e responsabili di associazioni.

“Sostenere le imprese e il lavoro è una priorità”, assicura la segretaria Federica Mazzoni aprendo l’incontro. “Lavoro e povertà non possono più stare nella stessa frase. Il 25 settembre si sceglie tra due modelli di società“.

Per i sindacati confederali ha parlato il segretario Cisl Enrico Bassani, che ha rivendicato il modello del patto per il lavoro. “Qui siamo riusciti ad andare a punto. Vorremmo che il metodo usato finora possa proseguire. Serve continuità, non possiamo fare passi indietro. Se c’e’ la crisi da affrontare lo faremo, siamo responsabili”.

LEGGI ANCHE: Casini: “Prendere la tessera del Pd? Non lo escludo”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it