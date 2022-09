Formula 1, ecco il calendario 2023: 24 GP, si parte il 5 marzo

Crediti foto: Mark Thompson/Getty Images/RedBull Content Pool

ROMA – Il calendario 2023 del Campionato del Mondo di Formula 1 è stato approvato tramite voto elettronico dai membri del World Motor Sport Council (WMSC). La nuova stagione prevede 24 appuntamenti, con l’aggiunta del Gran Premio di Las Vegas come penultimo round il 18 novembre. Sarà il terzo evento negli Stati Uniti che si unirà alle gare di Miami e Austin. Il Gran Premio del Bahrain aprirà il Mondiale il 5 marzo, mentre il Gran Premio di Abu Dhabi avrà il suo solito posto nel finale di stagione, il 26 novembre. Il Gran Premio del Qatar, l’8 ottobre, torna dopo un anno di assenza. Per quanto riguarda l’Italia, il 21 maggio si corre a Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, mentre l’appuntamento con Monza è per il 3 settembre.

IL PRESIDENTE FIA

“La presenza di 24 gare nel calendario del Mondiale 2023- ha dichiarato il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem- è un’ulteriore prova della crescita e del fascino di questo sport su scala globale. L’aggiunta di nuove sedi e il mantenimento degli eventi tradizionali sottolinea la sana gestione dello sport da parte della FIA”.

GP Bahrain, 5 marzo 2023

GP Arabia Saudita, 19 marzo

GP Australia, 2 aprile

GP Cina, 16 aprile

GP Azerbaijan, 30 aprile

GP Miami, 7 maggio

GP Emilia Romagna (Imola), 21 maggio

GP Monaco, 28 maggio

GP Spagna, 4 giugno

GP Canada, 18 giugno

GP Austria, 2 luglio

GP Gran Bretagna, 9 luglio

GP Ungheria, 23 luglio

GP Belgio, 30 luglio

GP Olanda, 27 agosto

GP Italia (Monza), 3 settembre

GP Singapore, 17 settembre

GP Giappone, 24 settembre

GP Qatar, 8 ottobre

GP USA (Austin), 22 ottobre

GP Messico, 29 ottobre

GP Brasile, 5 novembre

GP Las Vegas, 18 novembre

GP Abu Dhabi, 26 novembre

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it