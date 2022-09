Giornata Alzheimer, nelle Marche 7.000 persone affette da malattia

ANCONA – Nelle Marche sono circa 7.000 le persone affette da Alzheimer conclamato e la platea complessiva delle persone che presentano una sintomatologia allo stadio almeno iniziale è di circa 30.000 persone. Numeri noti alla Regione che lo scorso agosto ha stanziato per il triennio 2021-2023 mezzo milione di euro per diagnosi precoce e sperimentazione . “Le Marche sono una regione longeva– sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini alla vigilia della Giornata mondiale dell’Alzheimer– e per questo le varie forme di demenza senile ci riguardano da vicino. Abbiamo stanziato mezzo milione di euro da bilancio regionale per il triennio 2021-2023 per l’Alzheimer. Il fondo è destinato principalmente a diagnosi precoce e sperimentazione nell’ambito della cura, senza dimenticare i circa 2 milioni di euro stanziati sempre nel triennio per i caregiver, che assistono tutti i malati non autosufficienti”.

IL NUMERO DEI VOLONTARI HA SUBITO UNA BATTUTA D’ARRESTO CON IL COVID

Nelle Marche una parte dei malati trova assistenza nelle Rsa, una parte viene seguita nei Centri diurni regionali. “Poi c’è il volontariato– rimarca Saltamartini– purtroppo il numero dei volontari ha subito una battuta d’arresto con il Covid. Servono risorse, ma anche l’aiuto dei privati per supportare le associazioni attive sul territorio che offrono sostegno psicologico ai malati e alle famiglie e numerose altre iniziative il cui obiettivo è quello di contrastare l’isolamento”.

