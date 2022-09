A Sacrofano il primo open day dell’Its-Ict Academy

SACROFANO (RM) – Quattro corsi sull’Information Tecnology, progettati dal dipartimento di Informatica della Sapienza di Roma e sviluppati da docenti provenienti dal mondo del lavoro e dell’università. Parte da Sacrofano, a nord di Roma, il tour di Its-Ict Academy: il primo di un ciclo di Open Day che nei prossimi giorni farà tappa in scuole e atenei per far conoscere ai giovani la realtà degli ITS, corsi biennali e gratuiti che mettono in contatto diretto ragazzi e aziende.

“L’obiettivo è coinvolgere non solo i ragazzi del comune di Roma ma anche i giovani della provincia- spiega alla Dire Fabrizio Rizzitelli, presidente di ITS-ICT Academy– Questo permette loro di trovare un’occupazione senza sportarsi dal proprio comune, anche grazie allo smart working”. Il corso per Sviluppatori di applicazioni Cloud, infatti, si svolgerà sia a Sacrofano che a Roma, nell’istituto Piero Calamandrei di Via Carlo Emery. Gli altri due corsi sono programmatore di App per Mobile e Data Scientist.

UN’OPPORTUNITÀ PER RAGAZZI E RAGAZZE

“Questa scuola non è rivolta solo al sesso maschile ma anche alle ragazze, che nel mondo della programmazione hanno sempre ottimi risultati. Non è un lavoro per soli maschi“, precisa Rizzitelli. E infatti tra i giovani arrivati alla biblioteca comunale di Sacrofano c’è anche Beatrice, che si è appena diplomata e vorrebbe lavorare nel mondo delle nuove tecnologie.

“I corsi sono tutti di Information and Communication Technology, che sono oggi le figure professionali più richieste, soprattutto nel Lazio, dove insistono le sedi delle più grandi società di Information tecnology che lavorano per la pubblica amministrazione- spiega Enzo Ghirelli, presidente del Comitato tecnico scientifico dell’ITS– Il Pnrr ha stanziato su questi ambiti 61 miliardi in 4 anni. Ora c’è bisogno di figure professionali formate e competenti che vadano a realizzare questi nuovi software. Vogliamo dare a questi ragazzi l’opportunità di avere competenze per poter poi entrare immediatamente nel mondo del lavoro”.

Un’occasione in più per i giovani che vivono nel territorio del Lazio e nei comuni della provincia di Roma. “Crediamo molto nel futuro da offrire ai giovani in un momento in cui c’è una crisi generale di valori ma anche occupazionale- commenta la sindaca di Sacrofano Patrizia Nicolini– E questa è una grande opportunità. Anche per riuscire a far appassionare a dei settori che appartengono all’avanguardia delle attività lavorative. Questa è un’opportunità non solo per frequentare corsi specialistici e gratuiti, ma anche e soprattutto per essere qualificati, orientati, e quindi avere opportunità lavorative nel settore”.

Tra i presenti all’incontro anche Daniele, di Sacrofano, che aveva interrotto la sua attività lavorativa con il Covid. Adesso che l’emergenza pandemica è finita, vuole rimettersi in gioco. “Avere l’opportunità di entrare direttamente in un’azienda è davvero importante”, racconta.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Gli open day di ITS-ICT Academy proseguiranno il 23 settembre alle ore 16, presso l’Istituto Statale Giuseppe Armellini a Roma, e il 26 settembre sempre alle ore 16 presso l’Istituto ITC Piero Calamandrei in Via Carlo Emery 97 (Roma). Infine, un ultimo incontro si svolgerà il 30 settembre alla Sapienza di Roma. Le iscrizioni sono comunque già aperte, i corsi partiranno invece il 24 ottobre.

