Danno all’acquedotto, viale Jonio a Roma finisce sott’acqua: chiusa al traffico

ROMA – Viale Jonio finisce sott’acqua a causa di un importante danno alla conduttura idrica. La strada al momento è stata chiusa al traffico da Piazza Talenti a via Lampedusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto, oltre al presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, ci sono Vigili del Fuoco, Acea, Polizia Locale, ufficio tecnico e le associazioni di protezione civile Fukyo e NSA.

“Insieme all’assessore Pietrosante stiamo seguendo sul posto le operazioni e concordando con Acea i servizi sostitutivi nell’eventualità che la necessaria interruzione del servizio idrico dovesse protrarsi per le prossime ore”, fa sapere lo stesso Marchionne.

Acea: “In corso interventi, bloccata fuoriuscita d’acqua”

In relazione all’allagamento della sede stradale di Viale Jonio, i tecnici di Acea Ato 2 sono intervenuti immediatamente sul posto: al momento sono in corso gli interventi e le manovre necessarie per la risoluzione della criticità. Le attività andranno avanti ininterrottamente fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio. L’intervento tempestivo ha permesso di chiudere il flusso idrico e bloccare la fuoriuscita dell’acqua. I tecnici stanno collaborando con le autorità preposte alle operazioni di messa in sicurezza dell’arteria.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it