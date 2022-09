Cerzoso nuova presidente Accademia Belle arti di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Marilena Cerzoso è stata nominata presidente dell’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria. Il decreto di nomina è stato firmato dalla ministra dell’Università e ricerca Maria Cristina Mezza. Cerzoso proviene dai ruoli del Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, di cui è stata direttrice. L’incarico a Reggio Calabria durerà tre anni e subentra alla dimissionaria Francesca Maria Morabito.

SINDACO DI COSENZA FRANZ CARUSO: “PREMIATI IMPEGNO E SFORZI PER INNOVARE”

“La nomina della dottoressa Cerzoso, brava e capacissima direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri, a direttrice dell’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria ci inorgoglisce, come riempie d’orgoglio la famiglia del Comune di Cosenza che vede premiati l’impegno e gli sforzi di una funzionaria che ha profuso ogni energia per innovare profondamente la struttura museale della quale ha la responsabilità”. Così il sindaco di Cosenza Franz Caruso.

SINDACO METROPOLITANO REGGIO CALABRIA, VERSACE: “AIUTERÀ A RECUPERARE SMALTO E IDEE”

“Esprimo il mio personale benvenuto e l’augurio di buon lavoro della Città metropolitana a Marilena Cerzoso, nuova presidente dell’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria, nominata dalla ministra dell’Università e ricerca Maria Cristina Mezza”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace che aggiunge: “Per formazione, esperienza e curriculum la dottoressa Cerzoso può sicuramente aiutare la nostra storica Accademia a recuperare smalto e idee per fare crescere i nostri giovani in un contesto fondamentale anche per il rilancio del territorio”.

“Arte, cultura e bellezza – afferma – sono elementi fondamentali per alimentare un circuito di sviluppo economico e sociale, in particolare sul nostro territorio che punta molto sul legame tra l’arte, la cultura, la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico e la crescita turistica del territorio”. “Nel ribadire i miei più sinceri auguri alla presidente Marilena Cerzoso, allo stesso tempo – conclude Versace – ringrazio la presidente uscente, Francesca Maria Morabito, per il lavoro fin qui svolto”.

