Covid, la curva epidemica torna a salire: i nuovi casi sono 28.395

ROMA – Sale nuovamente la curva epidemica in Italia. Sono 28.395 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 8.259) e 60 i decessi (ieri 31) registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, per un totale di 176.669 vittime da inizio pandemia. Sono invece 22.197.658 i casi totali. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Sono 41.480 (ieri 9.058) le persone dimesse/guarite nelle ultime 24 ore, per un totale di 21.606.922, mentre quelle attualmente positive sono 13.155 in meno e diventano 414.067, di cui 410.422 in isolamento domiciliare. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 207.434 (ieri 67.416), con un tasso di positività, ieri pari al 12,3%, che oggi sale al 13,7%.

Con 5.570 contagi, la Lombardia è la regione con il maggior numero di casi odierni. Seguono il Veneto (+3.590), il Piemonte (+2.714), il Lazio (+2.520) e la Campania (+2.381). Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione delle terapie intensive (-1, per un totale di 150) e un leggero aumento dei ricoveri ordinari (+2, per un totale di 3.495).

