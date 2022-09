Salvini: “Obiettivo Lega e centrodestra è vincere in tutti i collegi della Puglia”

BARI – “L’obiettivo per la Lega e per il centrodestra è vincere in tutti i collegi della regione Puglia e come Lega avere il miglior risultato in Puglia ovvero raddoppiare la presenza leghista pugliese in parlamento. Poi se arriva anche qualcosa di più, tanto meglio”. Lo ha detto da Bari, nel corso di una conferenza stampa, il leader della Lega Matteo Salvini. “Sono felice – ha continuato in riferimento al comizio di ieri sera in largo 2 giugno – della gente che c’era un lunedì sera in piazza a Bari. Penso sia un buon segnale in vista di quella che pensiamo possa essere la vittoria in tutti i collegi pugliesi domenica prossima”.

“PARTITA PROSSIME ELEZIONI A BARI CI DEVE VEDERE PROTAGONISTI CON LARGO ANTICIPO”

“È vero che il centrodestra è arrivato in ritardo: bisogna riconoscere gli errori fatti in passato da noi. La partita per le prossime elezioni comunali a Bari ci deve vedere protagonisti in largo anticipo come per le regionali, non si deve arrivare con i candidati all’ultimo momento come abbiamo fatto per le amministrative: è colpa nostra se siamo arrivati all’ultimo momento con i candidati e l’elettore ti punisce“. “Vedremo, anche in forza dei nostri errori del passato sia in Regione Puglia che in Comune a Bari, di partire con una squadra con tutto il tempo necessario”, ha aggiunto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it