Adam Levine dei Maroon 5 ha tradito la moglie incinta: online le chat

ROMA – Sono una delle coppie più amate di Hollywood ma in queste ore l’immaginario idilliaco della loro storia d’amore starebbe per vacillare. Adam Levine dei Maroon 5 avrebbe tradito Behati Prinsloo, moglie dal 2014 e madre dei suoi tre figli (l’ultimo è in arrivo). Insieme all’angelo di Victoria’s Secret, l’artista ha avuto Dusty Rose (2016) e Gio Grace (2018). In questo quadro che sembrava perfetto, spuntano ora delle chat compromettenti che inchioderebbero Levine.

Il leader dei Maroon 5 avrebbe avuto una storia extraconiugale con la modella 23enne Sumner Stroh. La ragazza, su TikTok, ha raccontato tutto, mostrando anche alcuni messaggi inviati dalla star. Complimenti su complimenti che sembrano non lasciare dubbi.

UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE

“Avevo una relazione con un uomo sposato con una modella di Victoria’s Secret. A quel tempo, ero giovane, ero ingenua e, voglio dire, francamente, mi sento di essere stata sfruttata”, racconta Sumner che ha deciso di parlare perché alcuni ‘amici’ con i quali si era confidata hanno venduto la storia a un magazine. La modella e l’artista sono stati insieme per un anno, poi l’addio. Recentemente, però, Levine ha ricontattato la Stroh con una richiesta: “Domanda seria. Sto per avere un bambino e se è un maschio vorrei davvero chiamarlo Sumner. Per te va bene? Sono serissimo”.

Levine non ha ancora commentato.

