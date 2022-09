Al Gf Vip 7 l’ex di Belen, Antonino Spinalbese: “Con lei non c’entravo nulla”

(Foto dai profili Instagram di Belen e Antonino)

ROMA – Si è definito imprenditore creativo ma per molti è ancora “l’ex di Belen” e per questo punta a cambiare l’idea che i telespettatori hanno di lui, oltre che vincere il programma. Ieri ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7 Antonino Spinalbese. Sicuro di sé, il concorrente classe 1995 ha promesso scintille, dividendo l’opinione social: “Se mi applico vinco il Gf Vip e non mi dovessi applicare lo vinco lo stesso”.

Il 27enne non si è tirato indietro, però, quando è stato interpellato su Belen Rodriguez che ha conosciuto quando faceva ancora il parrucchiere: “Quel mondo mi ha portato a un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia di circa 2 anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla nella sua vita e anche lei nella mia”. Da questa relazione, però, è nata Luna Marì: “La mia ancora per tutto ed è il lato positivo in ogni cosa”.

LEGGI ANCHE: Gf Vip 7, Ginevra Lamborghini sulla sorella Elettra: “Non ci parliamo, con lei rottura netta”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it