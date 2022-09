A Roma sistemato il guasto alla Metro A, la circolazione è tornata alla normalità

ROMA – La circolazione sulla linea A della Metro di Roma è tornata alla normalità sull’intera tratta.

I tecnici Atac hanno lavorato incessantemente per ripristinare la circolazione dei treni, interrotta nel tratto Ottaviano-Battistini, a causa di un problema tecnico avvenuto a inizio servizio. L’interruzione – si legge in una nota – è stata dovuta a un malfunzionamento elettrico, episodico, che ha visto impegnato il personale delle infrastrutture, che ha lavorato tutta la notte per provvedere ad alcuni problemi meccanici sulla linea che si sono verificati nella serata di ieri. Atac ha attivato un servizio sostitutivo di superficie nel mentre.

