Al via il reclutamento per la terza dose in Valle d’Aosta

AOSTA – L’Usl della Valle d’Aosta fa sapere che nei prossimi giorni sarà avviato il reclutamento dei soggetti che potranno ricevere la terza dose di vaccino anti-Covid. Come da indicazioni fornite dal ministero della Salute, la campagna riguarderà i soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o che presentano marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici. Saranno contattati direttamente dall’azienda sanitaria che, in caso di assenso, comunicherà loro gli aspetti organizzativi. Il siero utilizzato per la dose addizionale, a distanza di almeno 28 giorni dalla seconda, sarà Pfizer oppure Moderna.