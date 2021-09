Al Polo del ‘900 di Torino una giornata per ricordare Gianni Agnelli

Di Marcello Conti

TORINO – Una giornata dedicata a Gianni Agnelli nell’anno in cui cade il centenario della sua nascita. L’evento, domani al Polo del ‘900 a partire dalle 9.45, si chiama “Quando c’era l’Avvocato” e presenta un ricco programma di conferenze e incontri nel quale saranno toccati i diversi ambiti dove Gianni Agnelli si muoveva: l’industria, l’editoria, la cultura, lo sport.

A organizzare l’iniziativa il Polo del ‘900 e la Fondazione Agnelli, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l’Ismel (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali). La partecipazione è libera e gratuita, ma occorre prenotarsi sul sito del Polo del ‘900. Tutto l’evento sarà visibile anche in diretta streaming sulle pagine Facebook e YouTube del Polo.