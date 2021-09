Bertolaso: “Pronti per aiutare col vaccino la Sierra Leone, ha gli stessi abitanti della Lombardia”

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – Il peggio sembra essere passato. L’82% della popolazione lombarda over 12 ha completato il ciclo vaccinale. E la Regione adesso sta pensando di proporre al governo un piano per aiutare l’Africa nella campagna di somministrazione. “La Lombardia è pronta a metterci la propria goccia d’acqua. Facciamo un programma di aiuto, di intervento per vaccinare qualche paese africano”, propone Guido Bertolaso durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia sull’andamento della campagna vaccinale.

Bertolaso ipotizza di poter coinvolgere la Sierra Leone: “Un paese che è stato devastato dall’Ebola, dove muoiono più mamme che stanno partorendo di qualsiasi altro paese al mondo”. D’altronde, come sottolinea Bertolaso, “la Sierra Leone ha una superficie e un numero di abitanti simili alla Lombardia“. La Regione pensa di chiedere aiuto alle associazioni di volontariato che sono già sul territorio, come Emergency o Medici con l’Africa, aggiunge il consulente per la campagna vaccinale lombarda.

Per adesso si tratta soltanto di una proposta, che nei prossimi giorni sarà presentata al ministro della Salute Roberto Speranza. Non si sa ancora come verranno reperiti i vaccini necessari e chi sarà impiegato nelle somministrazioni.

Secondo il governatore Attilio Fontana sarà fondamentale coinvolgere il governo, perché non è possibile “portare avanti da soli un’iniziativa di questo genere”. L’obiettivo è dare una mano a chi è in difficoltà. “Credo che un ruolo della Lombardia in questo Paese serva anche come esempio e sfida alle altre regioni e agli altri paesi del mondo che chiacchierano soltanto, ma quando si tratta di tirare fuori il portafoglio o di prendere un aereo si tirano indietro. Noi invece siamo pronti a intervenire”, sentenzia Bertolaso.