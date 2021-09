iOs 15: le novità, come effettuare l’aggiornamento e su quali iPhone

ROMA – Conto alla rovescia terminato per iOs 15. Dopo un periodo di beta testing durato alcuni mesi, da oggi, 20 settembre, alle ore 19 circa, sarà disponibile l’aggiornamento per gli iPhone in grado di supportarlo. Tra le novità di questa nuova versione ci sono ‘l’audio spaziale’ che restituisce una tridimensionalità del suono, una nuova grafica per le notifiche e nuove mappe, più accurate (con anche i percorsi ciclabili) e che mostrano un numero maggiore di edifici in 3D.

IOS 15, COME ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO

Per evitare di perdere i dati della memoria è sempre opportuno eseguire un backup prima di iniziare l’aggiornamento. Allo stesso modo, in via precauzionale, è consigliabile caricare la batteria e lasciare il caricatore collegato durante l’update. Dopo le ore 19 arriverà sui dispositivi compatibili una notifica per eseguire l’aggiornamento, da quel momento si potrà affettuare. In alternativa si potrà seguire il percorso che da ‘Impostazioni’, passando per ‘Generale’ porta ad ‘Aggiornamento software’. Utilizzate una rete wifi se non siete in possesso di connessione dati illimitata sul proprio dispositivo.

IOS 15, SU QUALI IPHONE PUÒ ESSERE INSTALLATO

I dispositivi su cui potrà essere effettuato l’aggiornamento iOs 15 sono: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, iPhone Xs e Xs Max, iPhone Xr e iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 6s e 6s Plus, iPhone Se modello 2016 e 2020 oltre a iPod Touch di settima generazione.