Rapina al McDonald’s di Pomigliano, guardia giurata ferita alla testa

NAPOLI – Assalto a un furgone portavalori mentre ritirava l’incasso del fine settimana di un McDonald’s a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano. Durante la fuga i rapinatori avrebbero esploso un colpo d’arma da fuoco in aria. Ferita invece una guardia giurata intervenuta per fermare i malviventi. In particolare l’uomo, c he trasportava un borsone contenente circa 50mila euro, sarebbe stato colpito alla testa con il calcio della pistola.

Sul posto intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna che procedono per le indagini del caso.