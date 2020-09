‘Libertà’ sarà il tema del prossimo FestivalFilosofia

In conferenza stampa presenti il presidente del Consiglio direttivo del Consorzio del Festival, Anselmo Sovieni; il direttore del FestivalFilosofia, Daniele Francesconi; i filosofi Massimo Cacciari, Barbara Carnevali nuovi membri del Comitato scientifico e Michelina Borsari, storica presenza del Comitato.

Questo il bilancio provvisorio dell’edizione 2020: “32mila presenze sui 40.500 posti a sedere previsti – secondo la normativa indicata dall’emergenza sanitaria – tra le tre città, senza contare che il Festival è ancora in corso. Ci avviamo al tutto esaurito con tutto il distanziamento previsto del caso” ha detto Sovieni, ricordando che “la vittoria quest’anno è stata fare il Festival”. I cambiamenti indotti hanno portato a “cambiare qualche voce di bilancio, senza fare salti mortali. Meno eventi ci hanno permesso- ha precisato Sovieni- di investire in sicurezza. Non siamo andati in rosso“.

“Ci sembra- ha detto Cacciari- che libertà sia il tema che può indicare in quale direzione intendiamo muoverci. Sicurezza si, ma il lavoro politico consiste nel liberare, non nel chiudere e addomesticare. Darei all’analisi di questo concetto un taglio problematico: non sappiamo cosa sia libertà e non sappiamo praticarla”. E’ Michelina Borsari a legare la scelta di questo tema al particolare momento storico che stiamo affrontando con la pandemia: “Ci sono momenti in cui l’aggiornamento categoriale spetta alla filosofia”.

Barbara Carnevali ha sottolineato che la scelta di analizzare il concetto di libertà è stata “facile, all’unanimità, era nell’aria, vissuta in positivo o negativo da tutti: privacy, diritti, scienze. Questo sarà il taglio e non una filastrocca di opinioni”.

“Libertà è anche una parola che è stata svuotata nel tempo di significato. Da domani dal progetto si passa al programma” ha concluso il direttore del Festival, Daniele Francesconi ringraziando “quanti hanno lavorato a questa edizione, perchè ci abbiamo sempre creduto e questo non è stato un Festival online, ma in piazza”.