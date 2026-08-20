FOTO| Guarda un po’ chi è arrivato in Romagna: Ronaldinho fa sognare il Ravenna Football Club

RAVENNA -Chiamale se vuoi emozioni oppure operazioni di marketing, per chi ama il calcio non fa differenza. Di sicuro, vedere Ronaldo de Assis Moreira, in arte Ronaldinho, scendere da una aereo all’aeroporto di Forlì, diretto a Ravenna– e non per girare in qualche discoteca o lido- ha regalato una botta di orgoglio al calcio romagnolo.

Look floreale, bermuda, occhiai da sole, in testa un basco e ai piedi sneakers: per la serie, 46 anni e non sentirli. L’ex campione degli anni ‘2000, stella del Barcellona e del Milan, ha firmato con il Ravenna FC, club italiano di Serie C, dove è tesserato, e parteciperà a un ambizioso progetto societario e sportivo che prevede anche la sua scesa in campo per una o più partite eventi. Insomma, un’operazione nostalgia tra il campione brasiliano e il team romagnolo, una partnership di ‘immagine’, ma che promette di far battere il cuore ai tifosi giallorossi. Questa sera Ronaldinho è atteso alla presentazione della squadra, con rigorosa festa sulla spiaggia a Marina di Ravenna. Ospiti della serata anche Orietta Berti, Elettra Lamborghini e Sophie and the Giants.

Il suo ingaggio è un’idea del presidente Ignazio Cipriani, nipote di Raul Gardini, in collaborazione con un altro ex rossonero, il dirigente Ariedo Braida. Obiettivo è vederlo giocare con la squadra a una o più partite ufficiali. Ma anche far balzare il nome del Club (e di Ravenna) in tutto il mondo e di sicuro, le sue prime foto scattate in aeroporto sono diventate virali su media internazionali e social nel giro di mezz’ora.