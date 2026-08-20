Vendeva auto, poi ha scoperto di essere un principe

ROMA – Un nuovo principe è entrato silenziosamente nella famiglia reale belga, sei mesi prima che il pubblico ne venisse a conoscenza. Il principe Laurent del Belgio ha riconosciuto legalmente Clément Vandenkerckhove, 26 anni ed ex venditore di auto, come proprio figlio ed erede.

Vandenkerckhove è nato dalla relazione tra il principe e la cantante belga Wendy Van Wanten. La sua accoglienza ufficiale nella famiglia reale è avvenuta con discrezione, tramite una cerimonia in municipio celebrata sei mesi fa, i cui dettagli sono emersi pubblicamente solo di recente. Diventerà formalmente principe, ma non riceverà alcuna indennità reale.

Il nuovo arrivato ha avuto tempo per abituarsi all’idea di avere un padre reale, e nonostante ciò resta ancora indeciso su un punto fondamentale: se adottare o meno il cognome paterno, Sassonia-Coburgo. “Potrei anche volerlo fare, ma sono orgoglioso del nome Vandenkerckhove”, ha dichiarato al quotidiano Het Nieuwsblad. “Se dovessi sacrificare il nome della mia famiglia, sarebbe un tradimento nei confronti di tutto ciò che mia madre ha fatto per me.”

A differenza della sorellastra, la principessa Louise, e dei fratellastri, il principe Aymeric e il principe Nicolas, Clément non entrerà nella linea di successione al trono belga, né prenderà parte alle attività pubbliche della famiglia reale.

Il giovane non è comunque un volto sconosciuto ai belgi: era già stato protagonista, lo scorso settembre, di un documentario della televisione fiamminga in cui raccontava la storia del proprio incontro con il padre. Il principe Laurent aveva avuto una relazione con Wendy Van Wanten – vero nome Iris Vandenkerckhove – prima di sposare la principessa Claire nel 2003.

Nel documentario prodotto da VTM, Clément ha ricostruito il primo, casuale incontro con il principe, avvenuto in un centro commerciale nel 2013, quando non sapeva ancora chi fosse davvero quell’uomo. Solo a 16 anni sua madre gli rivelò l’identità del padre biologico. Quattro anni più tardi, trovò il coraggio di chiamarlo: dopo diverse telefonate, i due si incontrarono di persona, fino a quando il principe Laurent propose un test del DNA per chiarire definitivamente la situazione. Il risultato poco dopo via email: una corrispondenza genetica del 99,5%.

La vicenda del principe Laurent ricalca da vicino quella di suo padre, l’ex re Alberto II, sottoposto a un test del DNA analogo dopo una lunga battaglia legale per il riconoscimento di paternità. Alberto ammise nel 2020 di avere una figlia nata da una relazione extraconiugale, riconoscendola infine come propria. Fu proprio quello scandalo, esploso all’interno della famiglia reale, a spingere Alberto II ad abdicare al trono nel 2013. Delphine Boël, artista affermata e figlia di quella relazione, vinse infine la propria battaglia legale, ottenendo il titolo di principessa. Oggi si fa chiamare Delphine de Saxe-Coburg.

A seguito delle modifiche introdotte nella legge belga nel 2013, solo pochi membri della famiglia reale hanno oggi diritto a percepire sussidi pubblici: re Filippo, suo padre l’ex re Alberto II, il principe Laurent e la principessa Astrid.