Amianto nella carota-giocattolo: avviso urgente inviato a tutti i Sindaci d’Italia

ROMA – È una carota sorridente, puoi schiacciarla e si ricompone, si può lanciare senza correre il rischio di rompere oggetti o farsi male. Sembra un giocattolo del tutto innocuo, uno ‘squishy’ a forma di carota simpatica e accattivante, in particolare per i bambini più piccoli. Invece è un oggetto da bandire in tutte le case, scuole, asili, centri estivi e ludoteche. Un alert urgente che lo riguarda è stato invitato infatti dal Ministero della salute all’indirizzo di tutte le amministrazioni comunali, sindaci, assessori all’ambiente, alla salute e alla scuola, agli Urp, uffici ambiente e uffici scolastici, per segnalare “la presenza di un giocattolo pericoloso sul mercato italiano”.

“SABBIA CONTAMINATA DA AMIANTO”

L’allerta riporta quindi un avviso di sicurezza urgente emesso nientemeno che dallo Sportello Amianto Nazionale. “Questo prodotto per bambini contiene sabbia contaminata da tremolite– si spiega nel documento- una forma nociva di amianto segnalata attraverso il sistema di allerta europeo”. Si sollecita quindi le amministrazioni locali “a informare immediatamente la cittadinanza, con particolare attenzione a scuole, asili e strutture per l’infanzia. Poiché l’articolo potrebbe essere già stato acquistato da istituti educativi o famiglie”. Non solo: “La massima diffusione della notizia è considerata fondamentale per la tutela della salute pubblica”, si sottolinea con lo scopo di “prevenire l’esposizione dei minori a sostanze cancerogene garantendo il rapido riconoscimento del prodotto a rischio”.

IN CIRCOLAZIONE OLTRE 30 MILA PEZZI VENDUTI ON LINE

Il prodotto ritenuto a livello di rischio “serio” viene descritto come “un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione”, è inoltre “riempito di sabbia” e lungo 17 centimetri. Il suo nome è CP HS-6 Stretchy Sand-Karotte ed è una sorta di pupazzo antistress a forma di vegetale. La marca riportata è Trendhaus, il lotto a cui si riferisce è marcato 2025- CH33287 e ve ne sono in circolazione 30.024 pezzi ‘made in China’. Il ministero specifica che non vi sono distributori italiani e che la commercializzazione potrebbe essere avvenuta attraverso piattaforme commerciali on line.

COME DISFARSENE, LE PROCEDURE

Nell’alert si danno infine indicazioni in caso si possegga il giocattolo in forma integra o se danneggiato e rotto. Quest’ultimo caso richiede particolare cautela, proprio perché l’elemento contaminato del giocattolo è proprio la sabbia interna con cui è ‘imbottito’. Lo Sportello Amianto Nazionale suggerisce di rivolgersi alla ASL competente per conoscere le procedure previste localmente. Il Ministero, infatti, non ha stabilito una singola procedura nazionale di smaltimento e ha coinvolto Regioni e Province autonome nella gestione del problema. Soprattutto, si avvisa di non buttare la carota-giocattolo semplicemente nella pattumiera, né portato di propria iniziativa in un centro di raccolta senza aver prima verificato le indicazioni locali. Altro che gioco anti-stress, insomma.

(photo credit per immagine di apertura: Ali Express/web)