Auto nel porto a Cattolica, preso l’uomo in fuga dopo essere stato salvato. “Voleva uccidere la moglie”

di Andrea Mari e Redazione

RIMINI – Era già buio quando i carabinieri lo hanno trovato, mentre si era rifugiato in una zona alberata, vicino a casa sua, dopo il caotico pomeriggio in cui aveva tentato di far annegare la moglie al porto. O almeno questa è la ricostruzione data dai militari, l’indomani della caduta nella darsena di Cattolica di un’auto con all’interno una coppia da cui ne è scaturito un puzzle di eventi tutto da ricomporre.

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno cos’ rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 45enne di origine albanese, residente a San Giovanni in Marignano, nel riminese, gravemente indiziato del tentato omicidio della moglie 44enne, avvenuto poche ore prima al porto di Cattolica. Ne danno notizia i Carabinieri di Rimini, precisando che l’uomo “è stato individuato in tarda serata nei pressi di un’area boschiva non lontano dalla propria abitazione” alcune ore dopo i fatti, avvenuti ieri pomeriggio.

L’INSOLITO “INVITO” ALLA MOGLIE, POI IL TUFFO NEL PORTO

Secondo quanto ricostruito dai militari, anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla donna, il marito “le avrebbe proposto di uscire insieme in automobile, con il pretesto di recarsi a fare la spesa”. Una richiesta che le è apparsa insolita, ma a cui in ogni caso ha acconsentito. Invece che recarsi al supermercato però, l’uomo ha guidato in direzione della vicina Cattolica, in zona del porto, dove il 45enne “avrebbe improvvisamente aumentato la velocità dell’auto, dirigendola deliberatamente verso il mare”, e dopo aver urtato un palo, il veicolo “ha terminato la propria corsa in acqua, in un punto in cui la profondità raggiunge circa tre metri“.

IL SALVATAGGIO DELLA COPPIA: LA DONNA NON SAPEVA NUOTARE

L’uomo “è riuscito per primo ad abbandonare l’abitacolo, mentre la moglie, dopo essere inizialmente rimasta all’interno dell’auto, che si stava rapidamente allagando, è riuscita a liberarsi attraverso il lunotto del mezzo”. In quel momento alcune persone si sono attivate per soccorrere la coppia: due uomini si sono tuffati e hanno raggiunto i due “con l’ausilio di una cima fornita dalla banchina, mettendoli in salvo, anche perché la 44enne non sapeva nuotare“. La donna è stata poi portata in ospedale a Pesaro per accertamenti, “fortemente provata per quanto appena accaduto”. Mentre il marito, approfittando della confusione che si era creata sulla banchina, è scappato. A quel punto sono scattate le ricerche da parte dei Carabinieri, che sono riusciti anche a ricostruire il quadro dell’intera vicenda.

IL PRECEDENTE: LA LITE FAMILIARE, LE LESIONI AI CARABINIERI INTERVENUTI E I DANNI ALLA LORO AUTO

Dagli accertamenti è emerso che “la notte del 18 agosto i militari erano intervenuti nell’abitazione della coppia a San Giovanni in Marignano a seguito di una richiesta di intervento per una lite familiare“.

In quella circostanza l’uomo, alla vista dei Carabinieri, “aveva assunto un comportamento violento e minaccioso, opponendo una forte resistenza al controllo, procurando lievi lesioni a due militari e danneggiando un’auto di servizio” e finendo per essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’ARRESTO E IL RANCORE PER LA MOGLIE

L’arresto era stato convalidato e al 45enne era stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Questa circostanza, affermano i Carabinieri, “è particolarmente rilevante”, in quanto l’uomo “avrebbe maturato un forte rancore nei confronti della moglie, ritenendola responsabile del suo arresto”. La donna ha infatti riferito che, dopo essere rientrato a casa, il marito le aveva chiesto se fosse stata lei a chiamare i militari. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, inoltre, prima di uscire con la moglie, il 45enne “avrebbe proposto anche alla figlia maggiorenne di accompagnarli, ricevendo tuttavia un rifiuto”.

L’IPOTESI DI REATO: “HA AGITO PER UCCIDERE LA MOGLIE”

La dinamica dei fatti e gli elementi raccolti finora hanno perciò portato gli investigatori a “delineare un grave quadro indiziario a carico dell’uomo” e a “ritenere che la sua condotta possa essere stata volontariamente diretta a cagionare la morte della moglie“. Pertanto il 45enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per l’ipotesi di tentato omicidio e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria riminese. Ora gli accertamenti dei Carabinieri proseguono, in raccordo con la Capitaneria di Porto, per “ricostruire compiutamente ogni fase dell’accaduto e consolidare il quadro investigativo”.