La retromarcia di Verstappen: resta in Formula Uno con la Red Bull fino al 2030

ROMA – Max Verstappen resterà al volante della Red Bull fino al 2030. L’annuncio è del team austriaco, che conferma il prolungamento del rapporto che ha visto il pilota olandese conquistare quattro titoli mondiali con 71 Gran Premi vinti e contribuire a due titoli mondiali costruttori. “Avere Max ancora con noi e poter contare sul miglior pilota in griglia è una notizia fantastica per tutti in Red Bull, Oracle Red Bull Racing, così come per la Formula 1 e il motorsport in generale”, ha commentato il team principal Laurent Mekies. “Nel mondo dello sport, pochissime collaborazioni raggiungono i risultati ottenuti da Max e da questo team. Fin dall’inizio, Max ha incarnato tutto ciò che rende speciale l’Oracle Red Bull Racing: competitività senza compromessi, determinazione incrollabile e il coraggio di sfidare le convenzioni. Il suo impatto sul nostro team e sulla storia di Red Bull nel motorsport è stato trasformativo, ed è stato fondamentale per tutto ciò che abbiamo realizzato insieme”.

Così Verstappen: “Sono davvero contento del rinnovo del contratto. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare con tutti per tornare al vertice. Questo rimane l’obiettivo finale per cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Voglio ringraziare Red Bull, Laurent e tutto il team di Oracle Red Bull Racing per la fiducia che mi hanno accordato”.

Signed & sealed. Max Verstappen 🤝 Red Bull Racing 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ pic.twitter.com/BxzQVSENnq — Max Verstappen (@VerstappenCOM) August 20, 2026

“L’ho sempre detto: il Team è come una seconda famiglia per me e mi sento davvero a casa. Continuare questo percorso con lo stesso Team con cui ho trascorso tutta la mia carriera è davvero speciale ed è qualcosa che ho sempre desiderato fare”. Inoltre “lavorare con Laurent da oltre un anno è stata un’esperienza fantastica; vedo una visione chiara che ha per il team. Tutti a Milton Keynes credono in quello che stiamo costruendo e non vedo l’ora di affrontare il prossimo capitolo, lottando per altre vittorie e competendo per i campionati, mentre continuiamo a plasmare il futuro di questa squadra. Fare questo annuncio durante l’ultimo Gran Premio a Zandvoort è un momento fantastico anche per me. Spero che riusciremo a regalare ai tifosi un saluto speciale per l’ultima gara”, ha concluso l’olandese.