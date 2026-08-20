La Spagna riconsegna all’Italia il ‘ndranghetista Domenico Paviglianiti, deve scontare ancora 19 anni

ROMA – L’Autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all’Italia il latitante Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice della cosca di ndrangheta attivo nella provincia di Reggio Calabria e con proiezioni nel Nord Italia e all’estero, nei cui confronti era pendente un mandato di arresto europeo.

L’uomo deve scontare un cumulo di pene per oltre 19 anni, richieste dalla Procura della Repubblica di Bologna per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi. Paviglianiti è stato catturato dalla policia nacional di Spagna lo scorso 26 giugno, in un’operazione congiunta con il Gruppo investigazione criminalità organizzata (Gico) del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria.

L’arresto è scaturito a seguito del monitoraggio di alcune persone rientranti nella sfera di relazione del latitante, che è stato individuato a Soria, una località dell’entroterra spagnola a circa 200 km da Madrid, dove è stato fermato all’uscita di un ristorante. Paviglianiti era latitante dal 2022.

Il suo percorso criminale, è ricostruito in una nota della Gdf, si inserisce anche nel contesto della cosiddetta seconda guerra di ‘ndrangheta (1985-1991), nell’ambito della quale l’uomo già rivestiva un ruolo di primo piano, schierandosi a sostegno della cosca De Stefano nella contrapposizione con il gruppo Condello, in una fase caratterizzata da numerosi omicidi che hanno inciso sugli equilibri mafiosi della provincia reggina.

Nel corso degli anni lo stesso Paviglianiti è stato destinatario di plurimi provvedimenti restrittivi e condanne definitive per reati di particolare gravità, tra cui associazione di tipo mafioso, omicidio e traffico internazionale di sostanze stupefacenti.