Bastianini beffa Bagnaia e conquista la pole position in Austria

ROMA – Enea Bastianini e Francesco Bagnaia davanti a tutti. Nel Gran Premio d’Austria in MotoGp è pole position per il pilota del team Gresini, che chiude il giro più veloce sul circuito dello Spielberg in 1’28″772 (nuovo record della pista), beffando il pilota della Ducati. Nei primi 4 posti anche l’australiano con l’altra moto ufficiale di Borgo Panigale, Jack Miller, e la Ducati Pramac di Jorge Martin. Quinto il campione del mondo, Fabio Quartararo, nono il suo rivale più pericoloso per il titolo iridato, Aleix Espargarò.

LA PRIMA VOLTA DELLA BESTIA

Bastianini in Austria festeggia la sua prima pole in MotoGp: “Sono felicissimo per questa prima pole, era comunque da tanto tempo che non scattavo davanti a tutti: l’ultima volta è stato in Moto3″, ricorda il pilota del Team Gresini, il più veloce sullo Spielberg. “Non è stato facile oggi, ma abbiamo fatto uno step in avanti e ci faremo trovare pronti anche domani per la gara. Sono felice per la qualifica di oggi, l’abbiamo preparata bene- continua la ‘Bestia’ ai microfoni di Sky Sport- Ho provato la gomma hard all’anteriore in vista della gara perché sappiamo che può essere una soluzione. Sto iniziando a esprimermi al meglio ma c’è ancora del lavoro da fare, anche se quando uno è sereno è già a metà dell’opera. Ho guidato in maniera pulita e il risultato si è visto”, conclude Bastianini.

