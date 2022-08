Letta: “Un mese di stipendio in più contro il carovita”. Conte: “Agenda Draghi? Due colazioni al bar”

ROMA – Il Pd promette un mese di stipendio in più per fronteggiare il caro prezzi. “Esattamente un mese fa, quando Conte, Berlusconi e Salvini facevano cadere il Governo Draghi, stavamo per realizzare una promessa: una mensilità di stipendio in più contro il carovita – spiega il segretario dem Enrico Letta in un video pubblicato sui social – . Per tornare al voto l’hanno impedito. Noi vogliamo farlo: la proposta è nel nostro programma“, assicura Letta.

CONTE CITA DALLA E PUNGE LETTA: “DA DRAGHI 6 EURO AL MESE”

“Caro Enrico, possiamo anche illuderci che con Draghi ‘sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno'”. Giuseppe Conte cita ‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla per replicare alle parole dell’ormai ex alleato. “Esci dalla nostalgia, la realtà dell’agenda Draghi sono 6 euro in più al mese per i lavoratori a più basso reddito. Due colazioni al bar”, osserva su Twitter il leader del Movimento 5 Stelle.

