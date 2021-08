Covid, 7.224 nuovi contagi e 49 morti. Tasso di positività al 3,2%

ROMA – Sono 7.224 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 220.656 tamponi, 14.125 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività scende dunque a 3,2% rispetto al 3,5 % di ieri. Sono 49 i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore. I ricoveri nelle terapie intensive sono attualmente 455 (5 meno di ieri), mentre quelli nei reparti ordinari sono 65 in più.

SONO QUASI 75 MILIONI LE DOSI DI VACCINO ANTI-COVID SOMMINISTRATE IN ITALIA

Sono 74.914.719 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia, il 92.3% di quelle consegnate al nostro Paese, pari a 81.203.504 dosi. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria.

A livello regionale, la Lombardia è la regione più virtuosa, facendo registrare il 95,4% del rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Seguono le Marche (94,4%) e il Molise (94,3%). In coda alla ‘classifica’ troviamo la Provincia Autonoma di Bolzano (84,5%), la Calabria (86,3%) e la Campania (89,2%). Le somministrazioni sono state effettuate nei 2.824 principali punti di tutta Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 36.137.715, il 66,91% della popolazione over 12.