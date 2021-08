Sorpreso con piante di marijuana in giardino, lui si difende: “Erano per le galline”

PALERMO – Sorpreso dai carabinieri con 12 piante di marijuana nel giardino della sua abitazione, e con altri due sacchetti pieni contenenti oltre cento grammi della stessa sostanza, si è difeso così davanti ai militari: “Lo faccio per le mie galline”. Si tratta di un 68enne trapanese, G.O., che è stato arrestato per coltivazione, produzione e detenzione di droga. L’uomo ha tentato di giustificarsi affermando che la piantagione era per uso personale e che solitamente aggiungeva semi e foglie secche al mangime per le galline e gli uccellini.