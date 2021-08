A Modena cinque star del volley diventano testimonial pro-vaccino

MODENA – Cinque giocatrici di pallavolo di livello internazionale diventano a Modena testimonial d’eccezione della campagna vaccinale anti-covid. Sono Elena Perinelli e Francesca Villani (Chieri ’76), Elitsa Vasileva (Dinamo Mosca), Stefania Sansonna (AGIL) e Samanta Fabris (Dinamo-Ak Bars), protagoniste del video ideato e promosso dall’Ausl provinciale per sensibilizzare i giovani (e non solo) a vaccinarsi per fermare la pandemia.

Nel filmato, pubblicato sui canali social dell’Azienda (Facebook, Instagram e YouTube), le giocatrici ricordano l’importanza del “gioco di squadra” contro il virus, che finora “ci ha costretti a giocare sempre in difesa”. Ma ora, grazie al vaccino, “possiamo finalmente giocare in attacco”, spiegano le atlete. “Insieme possiamo schiacciare il Covid”, la conclusione dello spot.

Nel modenese, riporta intanto l’Ausl, “la campagna vaccinale anti-Covid sta proseguendo con ottime percentuali di copertura in diverse fasce d’età, soprattutto in quelle più avanzate (70 anni e oltre), mentre non sono ancora ottimali quelle relative agli under 40″. Quindi “proprio alla fascia dei giovani vuole ‘parlare’ questo video, con un linguaggio diretto e con volti noti in cui tantissimi appassionati di volley e di sport in generale si riconosceranno”. L’Azienda, infine, ricorda che dallo scorso lunedì è stato predisposto l’accesso diretto (senza prenotazione) e prioritario per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni per ottenere la prima dose del vaccino.