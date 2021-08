Mare inquinato a Palermo, divieto di balneazione a Mondello

PALERMO – Divieto di balneazione a Mondello, una delle più note località turistiche di Palermo. Lo ha disposto il sindaco, Leoluca Orlando, con una ordinanza firmata a seguito di una nota dell’Azienda sanitaria provinciale che segnala l’inquinamento “temporaneo” delle acque di balneazione della borgata palermitana. Superati i valori limite dei parametri microbiologici nella zona antistante a piazza Valdesi, a ovest e a est del Club Lauria e negli scivoli a mare di via Colapesce.

I campionamenti sulla qualità delle acque lungo la costa sono stati effettuati mercoledì 18 agosto: “È emersa una situazione di grave inquinamento che interessa l’area di Mondello – spiegano dal Comune -. In alcuni punti, in particolare in corrispondenza di Punta Priola, i livelli di inquinamento vanno dal doppio fino a dodici volte i massimi consentiti per quanto riguarda la presenza di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali”. Una “abnorme concentrazione di inquinanti” che ha spinto Orlando a disporre i controlli straordinari da parte del Nucleo operativo protezione ambientale della polizia municipale e a dare mandato agli uffici dell’assessorato Igiene e sanità di preparare l’ordinanza di interdizione. Il divieto di balneazione sarà valido fino a quando i nuovi campionamenti “non verifichino la cessazione del pericolo”.