D’amato: “Dopo il rave di Viterbo tamponi a tappeto nei Comuni interessati”

ROMA – “Finalmente l’area è stata liberata. È stato un assembramento di molte migliaia di persone, per alcuni oltre 10mila, e questo provoca un elemento di facilitazione della circolazione del virus. Ci sarà un aumento dei contagi”. A parlare è l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in diretta su Radio24, parlando del rave dei giorni scorsi a Viterbo. “Abbiamo dato disposizione di fare tamponi a tappeto nei Comuni interessati dal rave per prevenire eventuali contagi. Sicuramente questa situazione andava evitata”, ha aggiunto.

D’AMATO: “NEL LAZIO SUPERATE 7,5 MILIONI SOMMINISTRAZIONI”

“Nel Lazio abbiamo superato 7,5 milioni di somministrazioni di vaccino, oltre il 73% della popolazione over 12 ha completato il percorso vaccinale. Il Lazio si conferma al di sopra di 6 punti percentuali rispetto alla media nazionale. La campagna di vaccinazione prosegue senza sosta, previste oltre 250mila somministrazioni già prenotate entro il mese di agosto. È stato organizzato dalla Asl di Viterbo un vax tour nei territori interessati dal Rave”, ha fatto sapere D’Amato.