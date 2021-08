Agguato a colpi di pistola a Napoli, morto 25enne di Pianura

NAPOLI – È morto per le ferite da arma da fuoco riportate A. Z., 25enne del quartiere napoletano di Pianura trasportato intorno alle 3:00 da alcuni conoscenti al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.



L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato centrato da sette proiettili. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Bagnoli, del Nnucleo Radiomobile di Napoli e della sezione Rilievi del Nucleo investigativo di Napoli, l’evento sarebbe avvenuto in via Jacopo Carrucci. Qui i militari hanno rinvenuto 10 bossoli calibro 9x21mm e alcune tracce di sangue. In corso indagini per chiarire dinamica e individuare i responsabili.