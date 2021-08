A Roma tre autobus Atac a fuoco nella notte nel deposito di Grottarossa

ROMA – La notte scorsa un incendio ha coinvolto tre autobus parcheggiati al deposito Atac di via Grottarossa. La notizia è stata resa nota dai Vigili del Fuoco che rendono noto che alle ore 04.30 del mattino, proprio al fine di spegnere le fiamme, la Sala Operativa a inviato presso il deposito due squadre (8A e 9/A) con un’autobotte, il carro schiuma e il carro auto-protettori, oltre il funzionario di servizio.







ATAC: “SVOLGEREMO APPROFONDIMENTI PER CAUSE FIAMME BUS GROTTAROSSA”

“Questa notte, per ragioni da accertare, un incendio ha causato il completo danneggiamento di tre vetture all’interno della rimessa di Grottarossa. Le fiamme si sono sviluppate da una vettura ferma allo stallo e in attesa di prendere servizio. L’incendio è stato domato grazie alla tempestività del personale Atac e al successivo intervento dei vigili del fuoco. L’azienda svolgerà i necessari approfondimenti per risalire alle cause”, fa sapere in un comunicato Atac.