Regionali, pronta la lista di +Veneto in Europa

VENEZIA – +Veneto in Europa Volt ha completato la lista per le prossime Regionali, che sosterrà la candidatura alla presidenza di Arturo Lorenzoni. I cinque candidati nella circoscrizione di Belluno sono Selene Guagliardo, Luca Bonarrigo, Luisa Maria Nastase, Giorgio Pasetto e Anna Lisa Nalin. Nella circoscrizione di Padova si candidano Corrado Bidoia Maria Trombetta, Davide Zurlo, Luisa Maria Nastase, Alessandro Pace, Serena Simonatto, Bruno Viano, Anna Lisa Nalin e Giorgio Pasetto. I nove nomi per la cicoscrizione di Treviso sono Lorenzo Moro, Anna Lisa Nalin, Gianmarco Luu detto Lu, Luisa Maria Nastase, Davide Zurlo, Federica Gatto, Ashraf Masih, Serena Simonatto e Giovanni Risato.

A Venezia corrono Silvia Nalin, Egidio Bertaggia, Chiara Avezzù, Filippo Celeghin, Luisa Maria Nastase, Uberto Marchesi, Maria Trombetta, Matteo Forin e Deborah Alfonzo. A Verona Giorgio Pasetto, Luisa Maria Nastase, Davide Zurlo, Barbara Sorgato, Stefano Sartori, Silvia Marceglia, Francesco Fasoli, Anna Lisa Nalin e Davide Cremoni. A Vicenza, infine, i candidati sono Davide Zurlo, Gerardina Iannazzone, Ermes Massignani detto Ermes, Luisa Maria Nastase, Paolo Parisen Toldin, Maria Trombetta detta Moira, Samuel Rossi, Anna Lisa Nalin e Davide Sguazzardo. Molti candidati correranno quindi in più circoscrizioni, e a fronte di 55 posti i nomi sono 33.