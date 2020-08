Coronavirus, nel Resort di Santo Stefano 26 positivi: “Tra loro solo un turista”

CAGLIARI – Sono 26 i positivi al Coronavirus dopo i tamponi effettuati sulle 470 persone, tra ospiti e lavoratori, bloccate in via precauzionale nel resort dell’isola di Santo Stefano dove nei giorni scorsi un lavoratore è risultato positivo a Covid-19. Lo si evince da due post su Facebook del sindaco de La Maddalena, Luca Montella. Nel primo il sindaco scrive: “Per dovere vengo ad informarvi che, in attesa che vengano processati gli ultimi 24 tamponi (per i quali è sorto un problema tecnico) il numero dei positivi della struttura di Santo Stefano sale a 24, 19 dei quali fanno parte del personale. E poi in un secondo momento il primo cittadino aggiunge: “Aggiornamento della situazione sull’ultimo mio post. Due i positivi sugli ultimi 24 tamponi”.

Quindi Montella assicura che “ci stiamo attivando per individuare quali siano quelli residenti sul territorio e quali no. Stiamo anche attivando tutte le procedure rimesse alla competenza comunale. In attesa di conoscere le indicazioni ed i protocolli che detterà la autorità sanitaria, cui è rimesso il compito di disegnarne il percorso ed il tracciamento dei contatti stretti, faccio invito a tutti ad intensificare la osservanza delle norme comportamentali di prudenza, distanziamento ed igiene”. Ma “niente panico- rimarca il sindaco nella prima comunicazione su Facebook-. Sarete contattati e seguiranno altre informazioni. Altra norma logica di prudenza insegna, per il bene di tutti, l’evitare, mediante autoisolamento, contatti ulteriori, anche in famiglia. Forza, insieme ce la si fa. Non sarete soli!”.

‘SOLO 1 TURISTA TRA I 26 POSITIVI’

“Aggiornamento sul Resort dell’Isola di Santo Stefano. Vi informo che, completati i tamponi: 25 i positivi, tutti del personale, un solo turista. In totale 26 e pare stiano tutti bene. Dei 25 del personale solo tre sono residenti a La Maddalena. Fra i tre, due casi ci erano già conosciuti. Il terzo si aggiunge. Uno solo di questi è a La Maddalena da tempo antecedente, gli altri sono ancora a Santo Stefano. I dipendenti sono circa per metà sardi di diverse località. Seguiranno aggiornamenti”. Lo scrive su Facebook il primo cittadino de La Maddalena, Luca Montella.