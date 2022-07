(Foto FIDAL COLOMBO/FIDAL)

ROMA – Jake corre, Geoff ci parla su. Jake accelera, Geoff alza il tono. Jake vince, Geoff urla. “Quello è mio figlio. Ed è il campione del mondo!”. L’Hayward Field alza lo sguardo verso la tribuna: c’è una signora con la bandiera del Regno Unito che salta, sventola, scala le gradinate e raggiunge un uomo nascosto da un cappellino, dagli schermi e da un microfono. Si chiamano tutti e tre Wightman. E sono nell’ordine: la medaglia d’oro sui 1.500 metri ai Mondiali di Eugene, il padre che di mestiere fa la voce narrante dell’atletica leggera in mezzo mondo, e la mamma che in questo caso fa la mamma pazza di gioia.

Quando Jake taglia il traguardo sullo schermo gigante è inquadrato papà, lo speaker dello stadio. “Devo dirvi perché la telecamera adesso è puntata su di me. Questo è mio figlio. Lo alleno. Ed è il campione del mondo”, ammette con sobrietà Geoff. Jake e Geoff Wightman sono l’ennesima storia di successi per trasmissione generazionale: il fatto che l’ex maratoneta britannico si sia trovato a commentare l’impresa del figlio è poi una chicca del tutto inaspettata.

Jake Wightman has become the World 1500m champion. Geoff calling his son becoming a World Champion is priceless. Helene, part of our team, filmed Dad. I sat with Mum Susan..then could not wait to give my mate a hug. Beyond proud. ❤️@JakeSWightman @WightmanGeoff @SusanWightman6 pic.twitter.com/8I8IT6ntwb