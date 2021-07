Green Pass per ristoranti nelle zone colorate, salgono soglie posti letto: ipotesi delle Regioni

ROMA – Il green pass obbligatorio in bar e ristoranti solo nelle zone colorate e mai in zona bianca, mentre la certificazione verde diventerebbe obbligatoria nelle discoteche (quando riapriranno), negli stadi di calcio e per partecipare a grandi eventi. Sono alcune delle ipotesi emerse al tavolo delle regioni sul prossimo decreto Covid. I contatti con il governo sono continui e proseguiranno nelle prossime ore. Quanto ai nuovi parametri per le zone bianche, oltre a non superare i 50 casi ogni 100 mila abitanti, come previsto dalle norme attuali, il ministro Roberto Speranza aveva immaginato nei giorni scorsi di affiancare a questi criteri delle soglie relative ai posti letto occupati in terapia intensiva e nei reparti di medicina. Il ministero della Salute aveva fatto filtrare un tetto del 5% dei posti letto in terapia intensiva e del 10% negli altri reparti, oltre i quali scatterebbe la zona gialla. Secondo quanto apprende la Dire l’esecutivo sembrerebbe intenzionato a valutare l’innalzamento di queste soglie al 10-15% in terapia intensiva e al 20% negli altri reparti come chiesto dalle regioni.