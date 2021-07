L’invito di un parroco lucano ai fedeli: “In chiesa solo con vaccino o tampone”

POTENZA – “Per garantire sicurezza alle persone più fragili che frequentano la Chiesa chiedo gentilmente a chi non ha intenzione né di fare il tampone né di vaccinarsi di astenersi dal venire in parrocchia. È carità cristiana tutelare la propria e l’altrui salute”. Così in un post su Facebook il parroco di Bernalda (Matera), Pasquale Giordano, esortando i suoi fedeli, “soprattutto i ragazzi e i giovani – scrive sul social – a effettuare il tampone di verifica e ad aderire alla campagna vaccinale che si terrà nei prossimi giorni.

Per l’accesso in chiesa e negli spazi della parrocchia è gradito un riscontro di un tampone recente o del vaccino”. Bernalda dal 26 al 30 luglio sarà infatti oggetto della campagna vaccinale straordinaria del ministero della Difesa, in collaborazione con Regione Basilicata e azienda sanitaria di Matera. Nella città della costa ionica, meta turistica, vi è attualmente un piccolo focolaio di una trentina di contagiati.