L’amministratore delegato del Milan Gazidis ha un carcinoma alla gola

ROMA – L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha un carcinoma alla gola. È stato il club rossonero, tramite un comunicato ufficiale, ad annunciarlo. “Sullla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà completamente – spiegano da Casa Milan – Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, del Presidente Scaroni e del Management del Club”.

GAZIDIS: “SONO FIDUCIOSO IN UN COMPLETO RECUPERO”

Nella nota pubblicata dal club rossonero sono riportate anche le dichiarazioni dello stesso Gazidis: “Sembra una forma molto curabile. Mi seguirà una equipe medica di alto livello e ho il supporto dei miei cari e di tutti i colleghi e collaboratori del Club. Sono fiducioso, sulla base di tutti i primi consulti medici, che il tumore sarà trattato con successo – ha proseguito l’ad rossonero -, con un completo recupero”. Gazidis ne ha anche approfittato per fare un appello sull’importanza della prevenzione: “La mia diagnosi dimostra l’importanza di controlli medici regolari, anche se non si hanno sintomi. Mi sento di incoraggiare veramente tutti a dare priorità alla propria salute e di non sottovalutare la prevenzione, anche negli obblighi quotidiani della vita e del lavoro”, ha concluso l’amministratore delegato sudafricano.

