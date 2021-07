After four days in the hospital, Bolsonaro has been discharged

By João Marcelo

SÃO PAULO – President Jair Bolsonaro was discharged from the hospital earlier this week. The president was hospitalized for 4 days due to an intestinal obstruction. After discharge, on leaving the hospital, the president defended the general and former minister of health, Eduardo Pazuello, investigated by the CPI of Covid.

Bolsonaro also called the BRL 5.7 billion increase in the electoral fund, included in the 2021 Budget Guidelines Bill (LDO) approved by Congress, a “banana peel” but did not say whether it would veto or sanction the provision. The Electoral Fund is a public fund designed to finance electoral campaigns for political candidates. This fund has in the past been harshly criticized by the president and his sons, and the approval of its increase has generated unease with its support base.

Jair Bolsonaro justified that, that a deputy would have placed this increase and the parliamentarians had not noticed, but that he is already adopting measures to reverse the situation. The president also defended his base of government deputies: “Thank you to the parliamentarians who voted for the LDO. All of them are being unfairly accused.”

Government critics assess that the president’s internment came at a time of low popularity, the lowest since the beginning of his administration, and that the president would have tried to use his health problem to boost his popularity, as was done in the 2018 campaign, when he was the target of a knife attack.

The newspaper Folha de São Paulo published an article in which it says that the president is at one of the most pressing moments of his term, symbolized by the institutional clashes of last week, the revelations about irregularities in the Ministry of Health, the exposure at the CPI of the Covid, the fall in popularity registered by Datafolha and even the muddled change in Income Tax. The article also states that if the president had not been interned, he would have had to face the heads of other Powers in a meeting.

This Tuesday morning, the president again denounced electoral fraud and said that next week he will present evidence. “I expect next week to present proof of fraud. We will present a fraud from 2014,” said the president. “I only managed to be elected because I had a lot of votes. I’m going to prove next week that there was fraud in the 2014 elections. Hackers will come to show it,” he added.

BRASILE. BOLSONARO DIMESSO DALL’OSPEDALE, RIPARTONO LE POLEMICHE

Di João Marcelo

SAN PAOLO – Neanche il tempo di essere dimesso dall’ospedale, dove era ricoverato da quattro giorni a causa di un’ostruzione intestinale, e il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è già tornato a prendere parte al dibattito provocato nel Paese dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid-19. Il capo di Stato, all’uscita del nosocomio, ha difeso l’ex ministro della Salute, Eduardo Pazuello, appunto indagato dall’organismo parlamentare.

Bolsonaro ha inoltre definito “un casco di banane” l’aumento di 5,7 miliardi di reais, poco più di 925 milioni di euro, destinato al fondo elettorale incluso nel disegno delle linee guida sul budget per il 2021 approvate dal Congresso. L’inquilino del Planalto non ha però reso noto se intende o meno emettere un veto o firmare il provvedimento. Il fondo elettorale è un fondo pubblico impiegato per i finanziamenti delle campagne elettorali dei candidati ed era stato duramente criticato da Bolsonaro e dai suoi figli in passato. L’aumento del denaro destinato al fondo ha quindi generato malcontento nella base elettorale del presidente.

Il capo di Stato ha affermato i parlamentari vicini al governo non hanno avuto modo di verificare l’entità dello stanziamento approvato da altri deputati, ma che sta già adottando misure per invertire la situazione. Il presidente ha anche difeso la sua base di parlamentari: “Grazie ai parlamentari che hanno votato per il disegno di legge. Sono tutti oggetto di causa ingiusta“.

I detrattori del governo hanno inoltre affermato che il ricovero del capo di Stato è arrivato in una fase di bassa popolarità, la più bassa dall’inizio del suo mandato, nel 2019. Secondo i critici dell’esecutivo, il presidente avrebbe provato ad approfittare dei suoi problemi di salute per risollevare il suo consenso, come aveva già fatto durante la campagna elettorale nel 2018, nel corso della quale fu vittima di un attacco all’arma bianca.

Il quotidiano Folha de Sao Paulo, il più letto del Paese, ha pubblicato un articolo nel quale si afferma che Bolsonaro si trova nel momento più stressante della sua amministrazione. La fase attuale sarebbe infatti frutto della contemporanea congiuntura di una serie di fattori: lo scontro istituzionale della scorsa settimana; le rivelazioni sulle irregolarità del ministero della Salute; le accuse della commissione parlamentare; la caduta nella popolarità registrata da un sondaggio di Datafolha; le confuse modifiche alle imposte sul reddito. Nell’articolo si evidenzia inoltre che se il presidente non fosse stato ricoverato avrebbe dovuto partecipare a una riunione con gli altri vertici dello Stato.

Oggi Bolsonaro è tornato a denunciare rischi di frodi elettorale e ha detto che la prossima settimana presenterà prove concrete a riguardo. “Aspetterò la prossima settimana per presentare le prove delle irregolarità che sono avvenute nel 2014”, ha detto Bolsonaro. “Io sono riuscito a farmi eleggere solo perché ho avuto molti voti. Proverò che nelle elezioni del 2014 ci sono stati brogli”.

APÓS 4 DIAS INTERNADO, BOLSONARO RECEBE ALTA DO HOSPITAL

Por João Marcelo

SÃO PAULO – O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital no início desta semana. O presidente ficou 4 dias internado por conta de uma obstrução intestinal. Após a alta, na saída do hospital, o presidente defendeu o general e ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, investigado pela CPI da Covid.

Bolsonaro também chamou de “casca de banana” o aumento para R$ 5,7 bilhões do fundo eleitoral, incluído no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021 aprovado pelo Congresso, mas não disse se irá vetar ou sancionar o dispositivo. O Fundo Eleitoral é um fundo público destinado ao financiamento de campanhas eleitorais de candidatos políticos. Este fundo no passado foi duramente criticado pelo presidente e por seus filhos e a aprovação de seu aumento gerou um mal estar com sua base de apoio.

Jair Bolsonaro justificou que, que algum deputado teria colocado esse aumento e os parlamentares não haviam percebido, mas que ele já está adotando medidas para reverter a situação. O presidente ainda defendeu a sua base de deputados governistas: “Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO. Todos eles estão sendo acusados injustamente.”

Críticos do governo avaliam que a internação do presidente veio em um momento de baixa popularidade, a menor desde o início de seu governo e que o presidente teria tentado usar seu problema de saúde para alavancar a sua popularidade, como foi feito na campanha de 2018, quando foi alvo de um atentado a faca.

O jornal A Folha de São Paulo publicou uma matéria em que diz que o presidente está em um dos momentos de maior pressão de seu mandato, simbolizados pelos choques institucionais da semana passada, as revelações sobre irregularidades no Ministério da Saúde, a exposição na CPI da Covid, a queda de popularidade registrada pelo Datafolha e até pela atrapalhada mudança no Imposto de Renda. A matéria ainda afirma que se o presidente não tivesse sido internado, ele teria de encarar os chefes de outros Poderes numa reunião.

Na manhã desta terça-feira, o presidente voltou a denunciar fraudes eleitorais e afirmou que na semana que vem irá apresentar provas. “Eu espero na semana que vem apresentar as provas de fraudes. Vamos apresentar uma fraude de 2014”, disse o presidente. “Eu só consegui ser eleito porque tive muito voto. Eu vou comprovar semana que vem que houve fraude nas eleições de 2014. Vão vir hackers para mostrar”, completou.